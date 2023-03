Vorzeige-Projekt Wie Schüler in Rheinbach gegen Gewalt im Alltag fit gemacht werden

Auf 15 Bildertafeln wurden in bunten Farben grenzüberschreitende Situationen zwischen zwei Personen dargestellt. Pro Bild gibt es ein Opfer und ein Täter, wobei der Täter immer in Rot dargestellt ist. Die Bildertafel thematisieren unter anderem Eifersucht, Missachtung der eigenen Bedürfnisse und körperliche wie auch verbale Gewalt. „Gerade das Thema Eifersucht muss nicht nur in einer Paarbeziehung vorkommen, das erleben Jugendliche auch in Freundschaften“, meint die Schulleiterin Susan Kletzin von der Gesamtschule. Sie findet es wichtig, dass die Schüler schon früh lernen, was Gewaltsituationen eigentlich sind. „Gewalt findet in der gesamten Gesellschaft statt und die Schule ist auch immer ein Bild dieser Gesellschaft“, sagt sie. Häufig wissen die Jugendlichen gar nicht, in welchen Momenten ihnen bereits Gewalt angetan wurde, meint die Schulleiterin weiter. Deshalb müsse Aufklärung darüber her, welches Verhalten normal sei und welches nicht.