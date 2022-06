Internationales Symposium : Bei den Rheinbacher Glaswochen geht ein römischer Ofen in Betrieb

Rheinbach Die „Glasstadt“ Rheinbach lädt ab Samstag, 17. Juni, zu den Glaswochen ein. Das passend das Internationale Jahr des Glases ist, gibt es dazu ein besonders umfassendes Programm.

Römische Glasbläser-Kunst zum Zuschauen

Rahmen der Glaswochen ist das 2. Internationale Glassymposium „Glas(s) Rendezvous Rheinbach“ vom 17. bis 24. Juni. Es verbindet Workshops an der Glasfachschule mit dem Projekt „Römisches Glas Reloaded“ des Museums. Unter den etwa 50 Teilnehmenden sind internationale Künstler, Schüler von Glasfachschulen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien sowie Studierende des Instituts für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz. Während des Symposiums und der Workshops finden Vorträge, Diskussionen und die Ausstellung des internationalen Glaskunstpreises der Stadt Rheinbach statt. Frank Wiesenberg wird beispielsweise als experimenteller Archäologe den Bau eines römischen Glasofens leiten. Am Donnerstag, 23. Juni, kann die Öffentlichkeit ab 17 Uhr beim Glasblasen an diesem Ofen neben dem Glaspavillon an der Villeneuver Straße zuschauen. Um 19 Uhr beginnt ein öffentliches Glasfest mit Beisammensein und Musik.

Abstimmung für den Rheinbacher Glaskunstpreis

Parallel dazu geht es in den Wettbewerb um den diesjährigen elften Internationalen Glaskunstpreis der Stadt Rheinbach. Neun Glasfachschulen des In- und Auslands sind dabei. Deren Wettbewerbsarbeiten können im Glaspavillon rund um die Uhr besichtigt werden. Offizielle Eröffnung ist am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr. Unter dem Titel „Kulturpavillon 2022“ ist die Ausstellung dann bis zum 23. September zu sehen, parallel gibt es in umfangreiches Begleitprogramm. Die Besucher können ihr Votum für den Publikumspreis „Franz-Josef Feuser“ per Karten oder per Internet abgeben. Die Preisverleihung ist am 24. September.