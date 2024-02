30 Kilogramm Koks aus Belgien Prozess um Drogenfund an der Raststätte Peppenhoven

Vom niederländischen Breda ins italienische Bari sollte die Fahrt des VW T-Roc mit dem slowenischen Kennzeichen gehen: Diese Tripp fand allerdings bereits an der Raststätte Peppenhoven bei Rheinbach ein jähes Ende, da Ermittler der Drogenfahndung gut 30 Kilogramm Kokain in einem doppelten Boden unter dem Kofferraum des Wagens sicherstellten. Am Dienstagmittag wurde nun der 25-jährige Fahrer, ein bosnischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Slowenien, zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter der zehnten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht befanden den Mann der illegalen Einfuhr und der Beihilfe zum Drogenhandel für schuldig.