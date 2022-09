Karneval : Queckenberger feiern Sommer-Karneval: Stimmung bei über 30 Grad

Karneval im Hochsommer: Die Queckenberger KG hat ihren Jubiläumszug bei mehr als 30 Grad im Schatten absolviert. Da schmolz schon mal die Kamelle. Foto: Axel Vogel

Rheinbach-Queckenberg Trotz schmelzender Kamelle und schweißtreibenden Temperaturen hat die Queckenberger KG einen fröhlichen Jubiläumszug absolviert.



Karneval im Hochsommer – das ist ungewöhnlich, aber nicht weniger närrisch, haben die Queckenberger Karnevalisten jetzt unter Beweis gestellt. Der Jubiläumszug bei über 30 Grad im Schatten unterschied sich eigentlich kaum von Karneval bei drei Grad. Abgesehen von der sommerlich-luftigen Kleidung der Jecke am Straßenrand und den in der Verpackung schmelzenden schokoladigen Süßigkeiten. Ansonsten gab es beim hochsommerlichen Zug „55+1“ der KG Queckenberg Rot-Weiß von 1966 alles, was man zum Feiern braucht: Karnevalswagen, Kamelle und anderes Wurfmaterial, Musik, gute Laune und jede Menge Jecke.

Der Zug erwies sich als Magnet für Karnevalsfreunde aus der „Süesch“ ebenso wie aus der näheren und weiteren Umgebung. Anders als im Winterkarneval allerdings wollte sich niemand warm schunkeln. Vielmehr suchten alle die begehrten Schattenplätze. Die Zugteilnehmerinnen und -teilnehmer schützten sich mit Hüten und Schirmen vor der Sonne . An der Zugspitze genossen die Aktiven der KG Queckenberg in Jubiläums-T-Shirts dieses besondere Erlebnis auf dem Café-Wagen „Rut Wiess“ oder als Fußgruppe mit den Kinder- und Jugend-Tanzgruppen.

Jecke trauten ihren Augen nicht

Diese Tanzgruppen sind das in der Region anerkannte Aushängeschild der KG, wie die jungen Frauen der Moonlightgirls. Ihren Augen kaum trauen wollten die Jecke am Zugrand beim Anblick des Rheinbacher Stadtsoldatencorps. Denn die über 20 Stadtsoldaten jeden Alters traten in kompletten Uniformen aus, teils mit Hut, teils mit Feldmütze. Einige Erwachsene entsprechend der Zugehörigkeit zur internen Gruppe auch mit Perücke. Da galt zweifellos die Weisheit „Wat joot öss jän de Kält, öss och joot jän de Hetz“.

Mitgebracht hatten die Stadtsoldaten die etwas leichter gekleideten Musikerinnen und Musiker des Fanfarenzugs Vallendar. Sie sorgten ebenso für Stimmung wie die Aktiven des NCR Blau-Gold mit ihrem Musikzug. In Kostümen der 80er Jahre verteilten die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Cäcilia Queckenberg neben Kamelle gleich Flyer, um für ihre Chorshow zu werben. Unter dem Titel „80er Jahre – Kassetten Hits“ werden sie am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, im Rheinbacher Stadttheater eine musikalische Liebeserklärung an die 80er geben. Die Rheembacher Fastelovendsjecke, Brauchtumsverein, Freiwillige Feuerwehr, Kölle un Fründe und eine Gruppe Kaiser tauchten ebenfalls gerne ein in das Karnevalsfeeling mitten im Sommer.