Radfahren im Linksrheinischen Darum ist Radeln in Alfter, Bornheim und Rheinbach mitunter eine Tortur

Rhein-Sieg-Kreis · In Sachen Radverkehr ist Meckenheim Spitze, die Nachbarn sind genau das Gegenteil. Aber warum macht Radeln in Alfter, Bornheim oder Rheinbach wenig Spaß? Und was können die Kommunen von Meckenheim lernen? Fragen, an die, die es wissen müssen.

10.05.2023, 18:00 Uhr

Die Stadt Rheinbach hat beim Fahrrad-Klimatest erneut nicht gut abgeschnitten. Die Verantwortlichen wollen einiges dafür tun, damit das Ergebnis beim nächsten Mal besser wird. Foto: Axel Vogel

Manchmal liegt das Gute wirklich nah. In diesem Fall in Meckenheim. Wieder einmal hat die Stadt beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC, siehe Info-Kasten) hervorragend abgeschnitten. Unter bundesweit 447 Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern landete die Stadt mit der Gesamtnote 2,6 in NRW auf Platz 1, bundesweit auf Rang 2.