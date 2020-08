Personalentscheidung in der Rheinbacher WFEG : Gutachter sind sich uneinig über Fall Raffel Knauber

Rheinbach Der Diskussionen um die Personalentscheidung von Raffael Knauber, Geschäftsführer der Rheinbacher WFEG, gehen in eine neue Runde. Zwei juristische Expertisen haben den Fall nun völlig unterschiedlich bewertet.

War die Personalentscheidung von Raffael Knauber juristisch unbedenklich oder verstößt sie gegen die Vorgaben der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (WFEG) der Stadt Rheinbach? Zum 1. Mai dieses Jahres hatte der Erste Beigeordneter der Stadt und nebenamtllich Geschäftsführer der WFEG seinen Sohn in die WFEG eingestellt. Zuvor hatten zwei Mitarbeiterinnen gleichzeitig gekündigt. Zwei juristische Gutachten kommen in der Causa Knauber zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Dem widerspricht das Gutachten der Bonner Rechtsanwaltskanzlei Roos, Nelskamp, Schumacher und Partner. Bei der Nachbesetzung einer vakant gewordenen Position handele es sich um ein sogenanntes Geschäft der laufenden Verwaltung. Ferner sei der Sohn Knaubers mit einem „absolut gängigen Standardarbeitsvertrag“ bedacht worden. Wie Bürgermeister Stefan Raetz auf Anfrage am Donnerstag bestätigte, habe der Aufsichtsrat beschlossen, Menkel mit der Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen. „Der Geschäftsführer durfte natürlich ohne Aufsichtsratsbeschluss rechtliche Beratung in Anspruch nehmen.“ Die beiden Expertisen hätten die WFEG jeweils rund 1500 Euro gekostet. Die Beratung durch entsprechende Kanzleien nannte Raetz „üblich und legitim“. Wie der General-Anzeiger am Donnerstag von Politikern unterschiedlicher Fraktionen erfuhr, steht eine Abwahl von Knauber als Erster Beigeordneten der Stadt Rheinbach aktuell nicht auf der Tagesordnung. Dafür, so heißt es, habe sich Knauber in den vergangenen Jahren in vielen Fragen wie dem Bau und der Erweiterung der Gesamtschule, der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen oder jüngst für seinen Einsatz für ein Haus der Bildung als eloquenter Fachmann und, wie ein Befragter wörtlich sagte, „Kämpfer für Rheinbach“, erwiesen.