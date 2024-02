Stadtteil sticht bei Umfrage hervor Darum ist es in Ramershoven so schön

Es gibt einige Aspekte, die darüber entscheiden, ob ein Ort lebenswert ist. Einige davon hat der GA in seinem Heimat-Check abgefragt. Darunter gab es die Aussage „Mein Ortsteil ist sauber und gepflegt“, die auf einer Skala von 1 (Trifft überhaupt nicht zu) bis 7 (Trifft voll und ganz zu) in Rheinbach über Kernstadt und Orte durchschnittlich mit 4,7 bewertet wurde – also etwas mehr als durchschnittlich gut. Allerdings schneidet Ramershoven mit 5,6 deutlich besser ab. Anscheinend kümmern sich die Menschen hier besonders um Sauberkeit und Schönheit ihres Dorfes. Ein Beispiel dafür, was hier gut läuft: Mit ehrenamtlichem Engagement legten die Ramershovener den ehemaligen Löschteich wieder frei. Mit einem neuen Brunnen soll dieses Kleinod auch langfristig erhalten bleiben.