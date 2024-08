Zugriff auf der Raststätte Peppenhoven Viereinhalb Jahre Haft für Drogenkurier

Auf den ersten Blick ähnele der Fall unzähligen anderen, mit denen sich auch ihre Strafkammer ständig befasse, führte die Vorsitzende Richterin Steffi Johann To Settel in ihrer Urteilsbegründung aus: Jemand schmuggelt Drogen nach Nordrhein-Westfalen und wird vom Zoll erwischt. In diesem Fall an der Raststätte Peppenhoven. Der aktuelle Fall unterscheide sich aber vom üblichen Schema, so die Richterin weiter.