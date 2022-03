Sanierung des Rheinbacher Rathauses : 13 Mitarbeiter bekommen provisorische Büros

Rheinbach Auch das Rheinbacher Rathaus ist von der Flut betroffen. Darauf hat die Stadtverwaltung nun reagiert.

Auch das sind Nachwirkungen der Flut: Weil Teile des Rathauses in Rheinbach stark beschädigt wurden und jetzt Sanierungsarbeiten anstehen, müssen 13 Verwaltungsleute vorübergehend umziehen. Und zwar in Container, die auf dem Rathausparkplatz stehen. Sie sind als vollwertige Büros ausgestattet. Am 14. Juli 2021 war das Kellergeschoss überschwemmt worden und durch den von den Fluten in Massen mitgeführten Schlamm war weiterer, erheblicher Schaden entstanden.