Widerstand aus der Gemeinde : Regenbogenfahne vor der Rheinbacher Kirche wieder entfernt

Rheinbach Anfang Mai wurde auf Initiative der katholischen Frauengemeinschaft eine Regenbogenfahne an Rheinbacher Kirche St. Martin gehisst. Nun ist sie verschwunden. Das sagt der Pfarrer.

Anfang Mai wurde auf Initiative der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) eine Regenbogenfahne vor der Pfarrkirche St. Martin in Rheinbach gehisst – als Zeichen für „eine tolerante, offene Kirche, in der Menschen unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und sie alle willkommen sind“, wie die damalige kfd-Teamsprecherin Gudrun Jülich im Mai gegenüber dem General-Anzeiger erklärt hatte.

Das sagt Pfarrer Bernhard Dobelke

Sicher sei die Fahne ein Symbol für Toleranz – verschiedene Gemeindemitglieder hätten sie indes in eine politische Richtung weisend aufgefasst, führte Dobelke weiter aus. Aus diesem Grund habe die Gefahr bestanden, dass die Fahne vor der Kirche die Gemeinde spalte. So sei der Beschluss zum Abhängen erfolgt. „Wir haben das im Pastoralteam durchaus schweren Herzens so entschieden“, so Dobelke weiter.