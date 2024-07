Im Alter von 93 Jahren Rheinbacher Hermann Josef Hausmann gestorben

Um ihn trauern nicht nur seine Frau Minni und die Familie. Nahezu die gesamte Stadtgesellschaft erinnert sich an Hausmann und dessen Aktivitäten. Der humorvolle Mann war stets in vorderster Reihe dabei, wenn es galt, neue Entwicklungen anzustoßen. Zuallererst, was die Geschäftswelt anging. Hausmann war niemand, der sich viel Ruhe gönnte. Er gehörte stets zu denen, die mitgestalteten und aktiv in den Vereinen und in der Politik mitmischten. So gehörte er den Vorständen des Gewerbevereins und des Messevereins an und arbeitete von 1975 bis 1984 als Ratsherr der CDU im Stadtrat mit.