Gastronomie in Rheinbach Restaurant Tuscolo soll noch in diesem Jahr eröffnen

Das 1973 gegründete Familienunternehmen unterhält bereits Filialen in Bonn am Frankenbad, am Münster und in Siegburg. Im April 2021 hatte Antonio Esposito, der gemeinsam mit Pietro Esposito Inhaber des Familienbetriebs ist, dem GA dann bestätigt: „Der Bauantrag ist gestellt, wir warten auf die Genehmigung.“ Die Firmen seien auch schon beauftragt und würden umgehend mit den Umbauarbeiten im denkmalgeschützten Objekt beginnen, sobald die Baugenehmigung vorliege. Zu diesem Zeitpunkt war er noch von der Eröffnung im Jahr 2021 ausgegangen. Daraus wurde aber doch nichts. „Wegen Corona kam es zu der Verzögerung“, so Esposito. Wann das „Tuscolo“ am Wilhelmsplatz jetzt genau eröffnen wird, werde Ende April dieses Jahres feststehen. Perspektivisch gehe er von „etwa Juli oder August“ aus.