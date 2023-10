Rheinbacher Unternehmen ausgezeichnet Auch die Laseranlage ist umweltfreundlich

Die Blechverarbeitung wurde in 2009 zunächst im Nebenerwerb gegründet. „Blech braucht große Maschinen. Da kann ich nicht in der Garage anfangen bei Tafeln, die 1,50 Meter mal drei Meter groß sind und Maschinen, die zwischen 15 und 20 Tonnen wiegen“, erinnert sich Peter Henkes an die ersten Tage in der Industriestraße 9 in Rheinbach. „Ich konnte damals die Maschinen zunächst mieten und mir parallel dann einen Kundenstamm aufbauen.“ 2011 wurde so Rhein-Blech geboren und dann ging es Schritt für Schritt voran. “Aktuell sind wir mit mir neun Mitarbeiter, davon zwei Auszubildedne“, berichtet der Chef.