Kommunen diskutieren Sicherheit vor Schulen Stadt Rheinbach plant zusätzliche Schulstraße für Elterntaxis

Diese Woche geht es wieder los: Mit der Schule, aber auch mit dem Hol- und Bringverkehr der sogenannten Elterntaxis. Wenn Mütter und Väter ihren Nachwuchs zur morgendlichen Stoßzeit mit dem Auto bis vors Schultor kutschieren, kommt es im Gedränge von Fahrzeugen, Schulbussen, Fußgängern und Radfahrern häufig zu gefährlichen Situationen – und das vor allem für die Kinder. Um dies zu entschärfen, bietet ein noch junger Erlass des Landesumwelt- und Verkehrsministeriums NRW die Möglichkeit, sogenannte Schulstraßen einzurichten. Kommunen können demnach die Straßen im näheren Umkreis einer Schule zeitweise für den motorisierten Verkehr sperren, um Kinder und Jugendliche vor Unfällen zu schützen. Der GA hat bei Städten und Gemeinden in Vorgebirge und Voreifel nachgefragt und erfahren: Vorerst soll nur an einer Schule, der Gemeinschaftsgrundschule Sürster Weg in Rheinbach, eine solche Schulstraße eingerichtet werden. Aber auch in den anderen Kommunen wird diese neue Möglichkeit in Betracht gezogen. Ein Überblick, was geplant ist.