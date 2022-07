Musik, Motoren, Petticoats : 15. Rheinbach Classics finden dieses Wochenende statt

Foto: Axel Vogel 20 Bilder Oldtimer-Rallye bei den Rheinbach Classics

Rheinbach Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause heißt es in Rheinbach wieder: Musik, Motoren, Petticoats. Die 15. Rheinbach Classics finden an diesem Wochenende statt. Ein Erlebnis für alle, die an Oldtimern interessiert sind oder einfach mla das Lebensgefühl der 50er Jahre erleben wollen.