Mit Messer bedroht 20-Jähriger überfällt Mann in Rheinbach an Geldautomaten

Die Polizei in Rheinbach hat am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr einen 20-Jährigen festgenommen, der innerhalb kürzester Zeit mehreren Straftaten begangen hatte. Laut dem Bonner Polizeisprecher Simon Rott hatte der 20-Jährige am selben Morgen einen Mann an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Rheinbacher Innenstadt ausgeraubt.