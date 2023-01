Polizei fahndet mit Fotos : Mann in Rheinbacher Fast-Food-Restaurant mit Metallstange verletzt

Mann in Rheinbacher Fast-Food-Restaurant mit Metallstange verletzt

Rheinbach Anfang März 2022 ist ein 30-Jähriger in Rheinbach in einem Fast-Food-Restaurant verletzt worden. Einer der beiden Täter wurde bereits gefasst, nach dem zweiten fahndet die Polizei jetzt mit Fotos.

Am 6. März 2022 ist ein Mann in einem Fast-Food-Restaurant in Rheinbach von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Unter anderem sollen die Täter ihn mit einer Metallstange geschlagen haben, teilte die Polizei mit.