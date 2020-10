Streit um Verwarngeld : 71-jährige Rheinbacherin will Knöllchen nicht zahlen

Rheinbach Lappalie oder klares Fehlverhalten? Eine 71-Jährige in Rheinbach weigert sich, ein Knöllchen zu bezahlen. Die Stadt wirft ihr vor, im Halteverbot geparkt zu haben. Die Beschuldigte sieht das anders - und führt als Beleg ein Foto an.

Es war an einem Abend vor einigen Tagen, als Helga Renate Schönberg ihren Citroën in Rheinbach an der Ecke Schumannstraße/Münstergäßchen parkte. Am nächsten Morgen fand die 71-Jährige dann einen Zettel am Fahrzeug vor: ein Knöllchen. Zehn Euro Verwarngeld soll die Rentnerin an die Stadt Rheinbach zahlen. Der Betrag wird auf dem städtischen Konto aber womöglich nicht eingehen. „Ich bin nicht gewillt, das zu bezahlen“, sagt Schönberg. Aber warum?