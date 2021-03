Naturschutz : Alter Trafoturm dient als Schutzraum für Greifvögel

Am Trafoturm bei Klein-Altendorf montiert Hans Troullier vom Bonner Nabu in luftiger Höhe den Nistkasten ab, um ein Wartungsloch bohren zu können. Kollege Peter Meyer schaut zu. Foto: Axel Vogel

Rheinbach In Klein-Altendorf dient ein alter Trafoturm als Rückzugort für Greifvögel. Jetzt wurde das Gebäude nochmals verbessert.



. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie bleiben Naturschützer aus der Region aktiv. Schließlich spielt sich bei ihnen sowieso fast alles im Freien ab, wo sich auch der gebührende Abstand halten lässt. Tätig werden mussten der Rheinbacher Hans Troullier und sein Swisttaler Mitstreiter Peter Meyer, beide Vorstandsmitglieder im Bonner Nabu, zuletzt in luftiger Höhe am ehemaligen Trafoturm zwischen dem Campus Klein Altendorf und Wormersdorf – und dafür war der Einsatz eines Hubwagens erforderlich. Der frühere Zweckbau eines Energieversorgers dient dem Nabu nämlich seit rund zwei Jahren als Nisthilfe für Eulen und Greifvögel wie Schleiereulen und Turmfalken. Da diese inzwischen bestens angenommen wird, gab es Optimierungsbedarf. Der Nistkasten für die Turmfalken an der Außenmauer des Turmes musste in etwa sieben Metern Höhe gereinigt werden, Wichtiger war jedoch bei der Gelegenheit, den Kasten aus dem Inneren des Turms für die Naturschützer zugänglich zu machen.

Aktuell betreut der Nabu im linksrheinischen Kreisgebiet drei dieser ausgedienten Trafotürme: Neben dem Turm in Klein-Altendorf gibt es noch einen weiteren im Merler Winkel in Meckenheim und in Ludendorf. Demnächst kommt noch ein vierter Turm in der Alfterer Ortslage Gielsdorf hinzu. Auch die Nutzung eines ausrangierten Turms in Rheinbach-Queckenberg hatte Alt-Bürgermeister Stefan Raetz dem Nabu im vergangenen Jahr noch zugesagt. Den Nabu freut das: „Denn das alternative Nistangebot wird bestens angenommen“, so betont Hans Troullier: „Insbesondere von Schleiereulen und Turmfalken.“ Aber auch andere Gebäudebrüter wie Mauersegler und Mehlschwalben, Sperlinge sowie Fledermäuse würden von dem gemauerten Refugium Gebrauch machen.

Turmfalken und Schleiereulen Bestandszahlen haben sich positiv entwickelt Nach Angaben des Nabu ist der Turmfalke Europas weitverbreitetster Falke und in NRW fast flächendeckend ganzjährig beheimatet. Seine Population sei derweil vergleichsweise stabil. Schätzungen zufolge nisten in NRW derzeit rund 5000 bis 7000 Brutpaare. Europaweit wurden allerdings zum Teil erhebliche Rückgänge verzeichnet. Neben der Landwirtschaft können bauliche Veränderungen an Gebäuden mit Turmfalkenbruten erhebliche Störungen darstellen und zur Brutaufgabe führen. Zudem sind die Brutbestände stark abhängig von den Kleinsäugerbeständen. Der europäische Bestand der Schleiereulen umfasst nach Schätzung des Nabus 110 000 bis 220 000 Brutpaare. Hierzulande brüten wieder zwischen 11 000 und 17 000 Paare. Während die Schleiereule in den 1970er Jahren noch als stark gefährdet galt, hat sich ihre Zahl dank gezielter Schutz- und Hilfsmaßnahmen derweil positiv entwickelt, berichtet der Nabu.

Peter Meyer, der aus Morenhoven kommt, bekräftigt, dass es viele Eulen und Greifvögel hierzulande heute schwer haben, zu überleben. Das hängt nicht nur mit dem vermehrten Einsatz von Rodentiziden-Giften gegen Nagetiere, der Hauptbeute dieser Vogelarten, zusammen. Auch fehlen in den aufgeräumten Feldfluren rund um unsere Dörfer Strukturen wie Hecken und Straßenbäume, die Schutz und Nahrung bieten. „Vor allem jedoch werden geeignete Brutplätze für die Tiere immer mehr zur Mangelware“, weiß der Wormersdorfer Hans Troullier: „Durch Abbruch- oder Sanierungsmaßnahmen an Dächern, etwa an Scheunen und Kirchen, sind viele Nistmöglichkeiten verloren gegangen.“ Ohne Sommerquartiere in Dachböden, Fassaden- und Mauerspalten und ohne zugluft- und frostfreie Winterquartiere etwa in Höhlen seien die Überlebenschancen zum Beispiel von Fledermäusen gering.

Darum sind aus Sicht von Hans Troullier die Trafotürme geradezu ideale Rückzugsareale. Sie hätten dazu beigetragen, dass sich die Populationen auch in der Region wieder erholt haben. Allein in dem Trafoturm in Klein Altendorf sind im vergangenen Jahr fünf Turmfalkenküken geschlüpft und zudem sechs Schleiereulen. Gut kontrollieren kann der Nabu das Brutgeschehen durch Videokameras, die vor den Brutkästen angebracht sind.