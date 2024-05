Fahrer leicht verletzt Auto brennt nach Unfall in Rheinbach komplett aus

Nach einem Unfall in Rheinbach ist am Samstagabend ein Auto vollständig ausgebrannt. Gegen 20 Uhr waren zwei Autofahrer auf der Wormersdorfer Straße in Rheinbach-Wormersdorf in dieselbe Richtung unterwegs. Als das vorausfahrende Auto abbiegen wollte, hielt der Fahrer seinen Wagen aufgrund der Verkehrssituation an.