Unfall bei Rheinbach Auto kracht gegen Baum und überschlägt sich auf der L113

Rheinbach · Zwei Schwerverletzte wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der L113 bei Rheinbach schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Ramershoven ist zurzeit gesperrt.

21.12.2023 , 17:46 Uhr

Zwei Insassen wurden bei einem Unfall auf der Flerzheimer Straße bei Rheinbach schwer veletzt. Foto: Axel Vogel





Kurz nach 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag ist ein Auto auf der L113 bei Rheinbach gegen einen Baum gefahren und hat sich anschließend überschlagen. Laut Angaben der Polizei vor Ort ist noch ungeklärt, warum es auf der Flerzheimer Straße in Richtung Ramershoven zu dem Unfall kam. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallautos auf dem Weg in Richtung Ramershoven in Höhe der Querung der A61-Unterführung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Vermutlich durch die Kollision mit einem Baum und dem damit verbundenen starken Aufprall überschlug sich das Auto und bleib auf dem Dach unterhalb der Fahrbahnböschung liegen. Zwei Insassen wurden nach Angaben der Rettungskräfte schwer verletzt und mussten in eine nahe gelegene Klinik transportiert werden. Der stark beschädigte Baum wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr gefällt und zerkleinert. Während der Arbeiten am Unfallort war die L113 rund um die Unfallstelle für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Seit kurz nach 17 Uhr ist eine Spur für den Verkehr wieder frei gegeben.

(ga)