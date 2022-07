Zwischen Rheinbach und Swisttal : Autoanhänger brennt auf A61 komplett aus

Rheinbach/Swisttal Auf der Autobahn 61 zwischen Rheinbach und Swisttal ist am Mittwoch der Anhänger eines Autos komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Einsatz führte zu einem größeren Rückstau.

Auf der Autobahn 61 zwischen Rheinbach und Swisttal-Miel ist am Mittwochmittag der Anhänger eines Autos ausgebrannt. Wie Katarina Knoch, Pressesprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Rheinbach, mitteilte, war der VW Bulli, der den Anhänger zog, auf der A61 in Richtung Köln unterwegs, als der mit Bauschutt aus der Flut in Rheinbach beladene Anhänger in Brand geriet.