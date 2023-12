L493 war gesperrt Zwei Verletzte bei Frontalunfall in Rheinbach

Am Freitagabend sind auf der L493 bei Rheinbach-Peppenhoven zwei Autos frontal ineinander gefahren. Gegen 22.40 Uhr waren ein 68 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus mit seiner 63-jährigen Beifahrerin in Richtung Peppenhoven unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Hund die Straße in einem Ford Kuga in entgegengesetzte Richtung.