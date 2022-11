Schläge und Tritte : Drei Jugendliche greifen Männer am Rheinbacher Bahnhof an

Drei Jugendliche greifen Männer am Rheinbacher Bahnhof an

Am Bahnhof in Rheinbach haben drei Jugendliche zwei Männer unvermittelt angegriffen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Am Rheinbacher Bahnhof haben drei Jugendliche am Dienstagabend zwei Männer angegriffen und einen von ihnen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Köprerverletzung gegen die Minderjährigen.

Drei Jugendliche haben am Rheinbacher Bahnhof zwei Männer angegriffen und einen von ihnen verletzt. Die 26 sowie 32 Jahre alten Brüder seien am Dienstag gegen 18.15 Uhr an den jungen Tatverdächtigen auf der Höhe einer Bäckerei vorbeigelaufen, als sie den 26-jährigen Mann unvermittelt geschubst hätten, erklärte die Polizei.