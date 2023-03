Nach der Hochwasserkatastrophe : So viel Geld bekommt die Stadt Rheinbach für den Wiederaufbau nach der Flut

Rheinbach Der Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur in Rheinbach nach der Flut ist nicht nur eine Mammutaufgabe, sondern kostet auch viel Geld. Jetzt wurden Millionen Euro für den Aufbau bewilligt.

Der Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur in Rheinbach nach der Flut dürfte zumindest nicht am Geld scheitern. Denn die beantragten 38,5 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds sind bewilligt. Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, war eigens nach Rheinbach gekommen, um den Bescheid persönlich an Bürgermeister Ludger Banken zu übergeben. Dabei kündigte sie auch eine Bundesratsinitiative aus NRW an, mit der eine Fristverlängerung für Anträge zum Wiederaufbaufonds erreicht werden soll.