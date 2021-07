Unwetter : Rheinbacher Stadthalle ist Anlaufstelle für Betroffene

Rheinbach Nach der Evakuierung durch Einsatzkräfte der Bundeswehr und der Feuerwehr finden viele Flutopfer Unterschlupf in Notunterkünften. Eine davon ist die Stadthalle in Rheinbach.

Etwa 800 Menschen strömten während des Unwetters und am Tag danach in die Rheinbacher Stadthalle. Die meisten stammen aus Oberdrees, Niederdrees und Odendorf, schätzte Familie Schulz, die ihren vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte. Zusammen mit ihren beiden 19-jährigen Kindern waren sie in der Nacht zuvor von Feuerwehr und Bundeswehr evakuiert worden. „Unsere Feuerwehr kam an die Häuser, sie haben gerufen“, beschrieb die Mutter. „Das ging dann ganz schnell. Zwei Soldaten haben mich links und rechts gepackt und rausgetragen“, beschrieb die nach langer Krankheit noch auf einen Rollstuhl angewiesene Frau. Auch in der Stadthalle sei alles sehr gut organisiert. „Wir bekommen hier jede Hilfe, die wir brauchen“, so Mutter und Tochter Schulz unisono. Trotzdem hofften sie, nach dem Wochenende wieder nach Hause zurückkehren zu können.