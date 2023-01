Feuerwehreinsatz in Rheinbach : Bewohner können Feuer in Kellerwohnung selbst löschen

Die Feuerwehr konnte sich nach dem Brand aufs Durchlüften beschränken. Foto: Petra Reuter

Rheinbach Ein Feuer in einer Kellerwohnung in einem Haus in Rheinbach hat am Samstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte jedoch kaum noch etwas tun.



Von Michael Wrobel und Petra Reuter

Ein Brand in einem Haus am Römerkanal in Rheinbach konnte am Samstag von den Bewohnern selbst gelöscht werden, ehe die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war das Feuer in der Kellerwohnung des Haues gegen 17 Uhr ausgebrochen. Mehrere Feuerwehrleute rückten daraufhin zu dem Haus aus.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Bewohner das Haus bereits alle verlassen, nachdem sie die Flammen selbst gelöscht hatten. Laut Thomas Knoch, Pressesprecher der Rheinbacher Feuerwehr, konnten sich seine Kollegen deshalb darauf beschränken, das Haus nach dem Brand zu kontrollieren und schließlich zu lüften.

Da der Keller durch das Feuer vollständig verrußt ist, können die Bewohner die Kellerwohnung vorerst nicht wieder nutzen. Wo die Bewohner so lange unterkommen, war zunächst noch unklar.