Blick hinter die Eistheke Dem Eiswerk in Rheinbach gehen die leckeren Ideen nicht aus

Die Eistheke im Eiswerk ist schon am Vormittag bestens bestückt. Kein Wunder, denn hinter den Kulissen ist das Team rund um Inhaber Christopher Nolden fleißig dabei, frisches Eis zu produzieren. Und frisch heißt im Eiswerk wirklich frisch – von Pulvern oder Mischungen keine Spur: „Alles, was wir hier herstellen ist handgemacht und hausgemacht“, stellt Nolden bereits beim Eintritt in den Produktionsraum klar. Sofort steigt ein unverkennbarer Geruch in die Nase: Frische Minze. Die Blätter trennt Konditormeister Thorsten per Hand von den Stängeln ab. Neben ihm steht ein großer Eimer mit geriebener Zitronenschale, schließlich soll als nächstes Zitrone-Minze-Eis hergestellt werden.