Verein sammelt Unterschriften : Rheinbacher kämpfen um ihre Bücherei

Brief an Kardinal Woelki : Bürgermeister fordern Erhalt der Büchereien in Alfter, Meckenheim und Rheinbach Stehen die Büchereien in Alfter, Meckenheim und Rheinbach vor dem Aus? Weil sie das befürchten, haben die drei Bürgermeister nun einen Brief an Kardinal Woelki geschrieben.