Nach der Flut in Rheinbach : Bürger unterstützt Polizei im Einsatz gegen Plünderer

Großeinsatz

Rund 250 Polizisten sind in den vergangenen Nächten im Einsatz gewesen, um die Betroffenen vor Plünderungen zu bewahren. Am Montag dieser Woche stellten Polizisten bei einer Gruppen-Kontrolle in Oberdrees Werkzeug, Handys und ein Laptop sicher. Gegen die Beteiligten wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. In Odendorf stoppten Polizisten am Dienstag einen mit zwei Männern (25, 28) besetzten Kleintransporter. Neben Schrott und Werkzeug fanden die Beamten auch eine vermutlich gestohlene Schachtel voller Schmuck.

Die Polizei nimmt jeden Hinweis auf mögliche Plünderungen ernst. Einsatzkräfte fahren Tag und Nacht im Katastrophengebiet Streife und sind für die Menschen jederzeit ansprechbar sowie über den Notruf erreichbar.