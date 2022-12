Keine Einigung : Bürgermeister muss über neuen Kämmerer in Rheinbach entscheiden

Rheinbach Walter Kohlosser hat dem Rheinbacher Rat seinen letzten Haushaltsentwurf als Kämmerer vorgelegt. Er geht mit einem Plus und dem Zuspruch aller Fraktionen. Weniger Eintracht herrscht bei der Frage zu seiner Nachfolge.

Stehende Ovationen in einer Stadtratssitzung gibt es nicht oft, schon gar nicht einhellig über alle Fraktionen hinweg. Diese Ehre ist jetzt dem noch amtierenden Rheinbacher Kämmerer Walter Kohlosser zuteil geworden. Nach seiner wohl letzten Haushaltsrede vor dem Ruhestand erhoben sich alle anwesenden Ratsmitglieder applaudierend von den Stühlen. Das galt gleichzeitig auch dem Haushaltsentwurf für 2023, der ein Plus von rund 1,6 Millionen Euro vorsieht.

Kein Einvernehmen über Nachfolger

Ob es so harmonisch weitergeht, ist jedoch ungewiss. Die Nachfolge Kohlossers stand im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung auf der Tagesordnung. Ein Einvernehmen zwischen Rat und Bürgermeister über die Personalie eines neuen Kämmerers sei dort nicht erzielt worden, erklärte Daniela Hoffmann, Fachbereichsleiterin Rat, Öffentlichkeitsarbeit, Ordnung und Soziales der Stadt Rheinbach. Die nötige Zweidrittelmehrheit für einen eigenen Vorschlag des Rates fand sich ebenfalls nicht. Damit liegen das Verfahren und die Entscheidung gemäß der Gemeindeordnung bei Bürgermeister Ludger Banken. Kohlosser ist noch bis Mai Kämmerer in Rheinbach, dann wird ein Nachfolger benötigt.

In der Führungsebene der Stadt Rheinbach wird sich in der kommenden Zeit einiges ändern. Im Rathaus wird es neue Gesichter eben – ein Überblick.

Neue Gesichter im Rheinbacher Rathaus : Führungsposten im Rheinbacher Rathaus werden frei In der Führungsebene der Stadt Rheinbach wird sich in der kommenden Zeit einiges ändern. Im Rathaus wird es neue Gesichter eben – ein Überblick.

Der Rheinbacher Rat hat sich erneut zu einer Sondersitzung getroffen, um einen Nachfolger für den scheidenden Kämmerer Walter Kohlosser zu finden - und diesen Punkt dann doch vertagt. Geht das so weiter, könnte Bürgermeister Ludger Banken das Verfahren an sich ziehen.

Nachfolger gesucht : Rheinbacher Rat vertagt Entscheidung über Kämmerer erneut Der Rheinbacher Rat hat sich erneut zu einer Sondersitzung getroffen, um einen Nachfolger für den scheidenden Kämmerer Walter Kohlosser zu finden - und diesen Punkt dann doch vertagt. Geht das so weiter, könnte Bürgermeister Ludger Banken das Verfahren an sich ziehen.

Krisen hinterlassen Spuren im städtischen Haushalt

Und es sind es nicht gerade leichte Zeiten, in denen Kohlosser seinen – wie es Bürgermeister Ludger Banken formulierte – „aller Voraussicht nach letzten Haushaltsentwurf“ im Rat vorstellte. „Die enge Abfolge der Krisen hinterlässt auch in der Rheinbacher Haushaltssatzung ihre Spuren“, sagte der Kämmerer gleich zu Beginn seiner Haushaltsrede. Auf die Kommunen kommen beispielsweise Ausgaben für die Unterbringung Geflüchteter zu, Bau- und weitere Kosten steigen, ebenso die Zinsen. Eine verlässliche Prognose sei angesichts der Ungewissheit über den Krieg in der Ukraine schwierig, so Kohlosser.