Programm stark verkürzt Das erwartet die Besucher der Rheinbach Classics 2024

Am Samstag, 29. Juni, um 11 Uhr starten die Rheinbach Classics mit Musik auf der Himmeroder Bühne und gehen bis in die späten Abendstunden. An diesem Tag können Besucher den Musikfreunden Fidelia Wormersdorf und einer Musikschulband anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums zuhören. Auch ehemalige Miss Petticoats - bei dem Wettbewerb wurde in den Vorjahren das beste Outfit und Performance der Anwärterinnen gekürt - sollen auftreten. Zudem wird es ein Public-Viewing für das Achtelfinale der Fußball-EM geben.