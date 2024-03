Rock’n’Roll und historische Autos Rheinbach Classics finden nur in stark abgespeckter Form statt

Als Anlass für die Verkleinerung nannten die Organisatoren gegen dem GA unter anderem finanzielle Gründe. So fehlen auf der einen Seite Sponsoren, auf der anderen Seite seien die Kosten gestiegen. Die Rheinbach Classics haben bislang stets Tausende Besucher nach Rheinbach gelockt. 2020 mussten sie wegen der Cornona-Pandemie entfallen, 2021 kam die Flutkatastrophe hinzu. 2022 fanden sie in ebenfalls leicht abgewandelter Form statt. Nun stehen wieder Änderungen an.