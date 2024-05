Kleiner, aber mit Highlights So sollen die Rheinbach Classics 2024 ablaufen

„Die Rheinbach Classics können stattfinden, aber in veränderter Form.“ Diese wichtige Nachricht für alle Fans von Oldtimern und Rock`n´Roll gab Lars Prior als Vorsitzender des organisierenden Vereins direkt heraus. Allerdings erklärte er auch, dass Besucher bei der Großveranstaltung in diesem Jahr einige Abstriche hinnehmen müssten. Dabei, so war nach dem Pressegespräch zu den Rheinbach Classics 2024 klar, werden auch beliebte Angebote entfallen. Den Besuchern soll aber trotzdem einiges geboten werden: Die wichtigsten Bestandteile der Classics komprimiert auf einen Tag.