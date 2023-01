Absage nur für 2023 : Wie es mit den „Rheinbach Classics“ 2024 weitergehen soll

Die Rheinbach Classics mit vielen Oldtimern sollen 2024 wieder stattfinden. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Dieses Jahr werden die Fans enttäuscht, doch 2024 soll es mit den Rheinbach Classics weitergehen. Mit welchem Konzept, das verrieten die Organisatoren jetzt.

Im nächsten Jahr, und zwar am Wochenende 28. bis 30. Juni, soll es in Rheinbach wieder vor lauter Oldtimern wimmeln, an jeder Straßenecke Rock’n’Roll-Bands spielen. Das haben sich Lars Prior und Thomas Spitz vom Verein Rheinbach Classics vorgenommen. „Wir sind gerade zu heiß darauf, das wieder zu machen“, sagte Spitz. Am liebsten wieder im jährlichen Rhythmus und auch wieder mit dem sonntäglichen Autokorso, an dem bis 300 Fahrzeuge teilnehmen. Wenn es aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht anders gehe, komme auch ein Zwei-Jahres-Takt in Betracht.

Wirtschaftliche Gründe waren es auch, die den ehrenamtlich tätigen Verein in diesem Jahr dazu zwangen, das überregional beliebte Oldtimertreffen „schweren Herzens“ abzusagen. Sie hätte vom 16. bis 18. Juni stattfinden sollen. Corona-Pandemie und die Flut hatten die Veranstaltung zwei Jahre in Folge verhindert. Nach dem erfolgreichen Neustart 2022 sei die Absage in diesem Jahr nun umso bedauerlicher. Prior führte die „drastisch veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ an, die dem Verein eine seriöse Planung unmöglich gemacht hätten. Unmöglich deshalb, weil zahlreiche immense Preissteigerungen zu erwarten seien, aber noch nicht konkret oder in Gänze beziffert werden könnten. Dies betreffe beispielsweise die Kosten für Energie, Bühnen und Technik, externes Personal oder auch Werbemaßnahmen.

Rheinbach Classics: Sponsoren sind zurückhaltend

„Neben dieser unsicheren Ausgabensituation lassen sich auch die Einnahmen nicht verlässlich planen. Denn die wirtschaftliche Lage betrifft ebenfalls langjährige sowie potenzielle neue Sponsoren“, erklärte Prior weiter. Diese hätten ihre Unterstützung teilweise eingeschränkt oder noch nicht definitiv zugesagt. Hinzu komme, dass angesichts der explodierenden Lebenshaltungskosten auch mit einem Rückgang der Ticketverkäufe bei den Konzerten auf dem Himmeroder Wall zu rechnen sei.

Alles in allem seien das für den Verein zu viele Unwägbarkeiten, die man nicht verantworten könne, erklärten Prior und Spitz. „Das drohende Defizit hat Dimensionen angenommen, die sehr weit im fünfstelligen Bereich liegen könnten und vom derzeitigen Vereinsvermögen in dieser Größenordnung nicht mehr aufgefangen werden könnten“, so Prior.

Im Verein wurde auch über eine „abgespeckte Version“ der Classics diskutiert, aber letztendlich verworfen, denn laut Spitz hätte sie den Charakter der Classics verändert. „Ganz oder gar nicht“ laute daher die einstimmige Meinung im Verein. Spitz: „Die Rheinbach Classics stehen für Musik, Motoren und Petticoats. Und das soll auch so bleiben. Lediglich die Rallye fahren zu lassen und auf die Bühnenprogramme zu verzichten – oder auch umgekehrt – würde dem Charakter unserer Veranstaltung nicht mehr gerecht.“

Mehr Unterstützung für die Rheinbach Classics erwünscht

Die nun gewonnene Zeit möchte der Verein nutzen, um die Rheinbach Classics 2024 finanziell abgesichert zu planen. So sollen neue Sponsoren gewonnen und neue Ideen entwickelt werden. Möglich ist laut Spitz das Engagement eines Großsponsors, der sich etwa die Namensrechte an den Classics sichert. Auch am Konzept samt verkaufsoffenem Sonntag will man weiter feilen. Es soll aber weiter auf Eintrittsgeld verzichtet werden. Für den Korso benötige man 40 bis 50 Helfer, fürs ganze Wochenende insgesamt 120.