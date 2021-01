Betroffene müssen zum Hausarzt : Abstrichzentrum Rheinbach testet keine Patienten mit Symptomen

Das Corona-Abstrichzentrum für das Linksrheinische in Rheinbach wird künftig weniger Patienten testen. Foto: Axel Vogel

Exklusiv Rheinbach Bisher konnten Menschen mit Corona-Symptomen sich im Rheinbacher Abstrichzentrum testen lassen. Das ändert sich jetzt.

Seit Jahresbeginn werden im Corona-Abstrichzentrum für den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis am Rheinbacher Freizeitpark, nur noch Personen getestet, die Kontakt mit Infizierten hatten, aber keine Symptome aufweisen. Menschen mit Symptomen, die dort bisher auch getestet wurden, müssen ab sofort Hausärzte aufsuchen.

Damit setzt das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises die Corona-Testverordnung um, die bereits seit Oktober gilt. Das Abstrichzentrum in Rheinbach steht also weiter zur Verfügung. „Für die Behandlung und Testung symptomatischer Personen sind aber die Hausärztinnen und Hausärzte zuständig. Das ist auch kreisweit so gängige Praxis“, teilt der Kreis auf Anfrage des GA mit.