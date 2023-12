60 Buden und viel Beleuchtung Das hat der Rheinbacher Weihnachtsmarkt zu bieten

Einige Rheinbacher waren scheinbar bei der Ankündigung des diesjährigen Weihnachtsmarktes zutiefst irritiert. Zumindest berichtete Bürgermeister Ludger Banken bei der Pressekonferenz mit der Vorstellung des Marktprogrammes darüber. Denn: Anders als in den letzten Jahren findet die Veranstaltung nicht am zweiten Dezemberwochenende statt. Was aber kein Bruch mit der Tradition ist. Oliver Wolf vom Gewerbeverein stellte klar: „Der Markt ist nicht verschoben!“ in Rheinbach findet der Weihnachtsmarkt immer um den dritten Adventssonntag statt, und der fällt in diesem Jahr eben erst auf das dritte Wochenende im Monat. Anders gehe es auch nicht, weil die Termine mit dem Meckenheimer Verbund abgestimmt seien.