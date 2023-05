Historische Persönlichkeiten Wofür man in Rheinbach Ehrenbürger wird

Für rund dreißig Jahre als Landrat des damals noch existierenden Kreises Rheinbach erhielt Rudolf Felix Joseph von Groote 1913 die Ehrenbürgerschaft. 1858 in Bonn geboren, wuchs er in Ahrweiler auf und studierte in Bonn. 1888 kam er nach Rheinbach, wo er unter anderem die Einrichtung der städtischen Wasserversorgung, den Anschluss von Stadt und Kreis an das Stromnetz und die Einbeziehung des Kreises in die Maßnahmen zur Flurbereinigung begleitete. 1908 wurde er zusätzlich zum Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer Rheinland gewählt, am 26. April 1918 folgte sogar die Ernennung zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz. Er verstarb am 10. Mai 1922 während einer Konferenz im Kloster Maria Laach, wo er auch begraben liegt. Zu seinem 100. Todestag ließen die „Freunde des Archivs der Stadt Rheinbach“ an seinem Grab eine Gedenktafel errichten.