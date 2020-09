Einsatz An der Alten Molkerei : Drei Bauarbeiter nach Deckeneinsturz in Rheinbach leicht verletzt

Update Rheinbach In Rheinbach sind drei Bauarbeiter zum Glück nur leicht verletzt worden. Beim Bau einer neuen Rewe-Filiale sind die Männer beim Gießen einer Decke abgestürzt. Das Amt für Arbeitsschutz prüft jetzt die Baustelle.

Lose hängen noch die Reste der Stahlgitter herunter, die der frisch gegossenen Betondecke den nötigen Halt verschaffen sollten. Doch am Freitag gegen 11.05 Uhr gibt die Konstruktion während Betonarbeiten am Neubau des Rewe-Centers in Rheinbach nach: Drei Bauarbeiter stürzen in fünf Meter Tiefe. Aber sie hatten einen Schutzengel: Die 67, 62 und 46 Jahre alten Männer einer Baufirma aus der Eifel verletzten sich nur leicht, wie Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, dem General-Anzeiger auf Anfrage sagte.