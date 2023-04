Geplanter Auftritt in Rheinbach Warum die Big Band der Bundeswehr ihr Benefizkonzert in Rheinbach absagt

Zu behaupten, dass Alfred Eich verärgert ist, wäre grob untertrieben. Der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Rheinbach hilft“ ist enttäuscht, entsetzt, empört, erschüttert. Und zwar über die Absage des lange geplanten Konzerts der Big Band der Bundeswehr in Rheinbach. Es sollte am 5. September auf dem Himmeroder Wall stattfinden. Sollte. Denn jetzt erhielt Eich Post vom Zentrum Militärmusik der Bundeswehr in Bonn. Oberst Thomas Klinkhammer führt Sparzwänge innerhalb der Bundeswehr als Grund für die Absage an. Dabei bestand eine schriftliche Vereinbarung.