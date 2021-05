Kostenpflichtiger Inhalt: Digitale Spieleabende bekommen Hochschul-Preis : Wie sich Rheinbacher Studierende in der Pandemie kennenlernen

Ein seltenes Bild: Die Studentinnen Maren Lausberg (r.) und Luisa Mahle sitzen vor dem Campus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Videokonferenz zuhause statt Hörsaal: Wie können Studierende sich in der Pandemie trotzdem vernetzen? Am Campus in Rheinbach gibt es dafür seit Herbst digitale Spieleabende.