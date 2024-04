Gerettete Kneipe „Alt Merzbach“ „So ein Projekt ist ein bisschen wie eine Wundertüte“

Bereits ein halbes Jahr ist es her, dass einige engagierte Merzbacher Bürger beschlossen, eine Genossenschaft zu gründen und so die Dorfkneipe „Alt Merzbach“ vor dem Aus retten wollten. Nach bürokratischen Hürden und intensiven Schulungen des ehrenamtlichen Teams fand dann an Halloween die feierliche Eröffnung mit vollem Haus statt. Doch hat sich die anfängliche Begeisterung auch gehalten?