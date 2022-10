Trotz gesetzlicher Vorgaben : Warum ein Parkplatz-Neubau in Rheinbach keine Photovoltaik-Anlage erhält

Kurz erklärt

Dass bestimmte Bau- oder weitere Pläne öffentlich ausgelegt werden müssen, ist in Deutschland im Rahmen einiger Verfahren gesetzlich festgelegt. So eine Auslegung muss mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben werden. Danach sind die entsprechenden Pläne für einen Monat auszulegen, also an einem bestimmten Ort zugänglich zu machen.

In dieser Zeit können direkt Betroffene, Vertreter von Interessengruppen, aber auch alle anderen interessierten oder fachkundigen Bürgerinnen und Bürger Einwände, Anregungen oder Stellungnahmen einbringen. Die zuständige Verwaltung muss diese dann prüfen und an die Beschlussgremien wie Rat oder Ausschuss weiterleiten. So können Änderungen eingefügt werden – je nachdem, wie umfangreich diese sind, kann danach eine erneute Offenlegung nötig sein. kyr