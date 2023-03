Folge des Klimawandels Ein Viertel des Waldes auf den Rheinbacher Höhen ist abgestorben

Wer regelmäßig in den Rheinbacher Höhenorten oder den Wäldern dort unterwegs ist, hat es meist schon bemerkt: Entlang der Wege, an den Hängen, immer wieder tauchen große Flächen auf, an denen nur noch Baumstümpfe an den einst dichten Wald erinnern. Edgar Kroymann, seit 30 Jahren zuständiger Förster in den Rheinbacher Höhen, bestätigt diesen Eindruck. Von den 1.400 Hektar Wald, um die er sich kümmert, sind in den letzten vier Jahren 350 Hektar abgestorben – fast ein Viertel. Bei einer kleinen Tour durch sein Revier zeigt er die Schäden, erklärt die Ursachen und wie aufwendig die Wiederaufforstung ist.