Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Rheinbacher Bäckerei ein

Rheinbach Unbekannte sind in Rheinbach in eine Bäckerei eingebrochen und haben die Geschäftsräume nach Diebesgut durchsucht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Unbekannte sind zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in eine Bäckerei an der Keramikerstraße in Rheinbach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich Zugang zu den Geschäftsräumen, indem sie eine Seitentür gewaltsam öffneten. Anschließend suchten sie gezielt nach möglichem Diebesgut, bevor die Einbrecher den Tatort unerkannt verließen. Laut Polizei fand der Einbruch zwischen 12 Uhr am Sonntagmittag und 4.15 Uhr am Montagmorgen stand. Es könne sich auch um einen Einzeltäter handeln.