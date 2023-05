Einbruch in Rheinbach Trio bricht in Tankstelle ein und stiehlt Zigaretten

Drei noch unbekannte Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Rheinbach eingebrochen und anschließend mit ihrer Beute in einem blauen Auto geflohen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Trio gegen 3.30 Uhr gewaltsam die Eingangstür der Tankstelle an der Boschstraße auf. Ziel des Einbruchs waren Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Das Trio floh anschließend mit einem unmittelbar in der Nähe abgestellten, blauen VW Golf.