Polizei ermittelt : Unbekannte werfen zahlreiche Fensterscheiben in Rheinbach ein

Nach einer Reihe eingeworfener Fensterscheiben hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild).

Rheinbach In Rheinbach sind zahlreiche Fensterscheiben eingeworfen worden. Die Polizei spricht von zehn Fällen und hat die Ermittlungen aufgenommen. In einem Fall wurden Kinder und Jugendliche am Tatort beobachtet.



In Rheinbach haben Unbekannte in den vergangen drei Tagen zahlreiche Scheiben eingeworfen. Jetzt ermittelt die Polizei.

In zehn unterschiedlichen Fällen sind zwischen dem 19. und 22. April in Rheinbach die Fenster von Wohnhäusern eingeworfen worden. Unter anderem Anwohner der Straßen Rotdorn und Münstergäßchen waren betroffen. In einem Fall konnten nach Angaben der Polizei Kinder und Jugendliche beobachtet werden, die sich auf Fahrrädern vom Tatort entfernt haben.

Hinweise für einen Zusammenhang zu den in Brand gesetzten Mülltonnen in Rheinbach gibt es laut Polizei derzeit nicht. Die Ermittlungen in den zehn Fällen laufen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei telefonisch unter 0228/150 entgegen.

