Bundespolizei sucht Zeugen : Unbekannte hebeln Fahrkartenautomaten in Rheinbach auf

Rheinbach Bereits vor zwei Wochen hatten Unbekannte versucht, den Automaten an der Haltestelle „Römerkanal“ in Rheinbach versucht zu sprengen. Nun wurde der Automat aufgehebelt.

Am Mittwochmorgen wurde die Bundespolizei aus Bonn alarmiert und zur Bahnhaltestelle Römerkanal in Rheinbach gerufen. Dort hatten bislang noch unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 5.30 Uhr den Fahrkartenautomaten aufgehebelt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilt.