Enge Kontakte seit 1981 : Rheinbach feiert 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Deinze in Belgien

Rheinbach feiert 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Deinze in Belgien

Rheinbach Zwischen Rheinbach und Deinze in Belgien besteht seit 40 Jahren eine Städtepartnerschaft. Alle fünf Jahre fährt der Bür­gerbus aus Rheinbach zum Canteclaer-Umzug, der dem Federvieh gewidmet ist.

Vier Herren zeigt das Ölgemälde, das in einem kleinen Besprechungsraum des Rheinbacher Rathauses hängt: Einer sitzt am Tisch und schreibt etwas nieder, die anderen drei blicken ihm konzentriert über die Schulter. Diese Szene, festgehalten vom belgischen Maler William Ploegart, lässt sich auf den Tag genau datieren: 19. September 1981. In der Aula der Grundschule St. Martin Bachstraße besiegelten der damalige Rheinbacher Stadtdirektor Heinrich Kalenberg und Bürgermeister Heinz Büttgenbach mit ihren belgischen Amtskollegen Roger Boerjan und Iyvan Vandenbrande die Städtepartnerschaft zwischen den beiden europäischen Kommunen Deinze bei Gent und Rheinbach.