Sechs Menschen verletzt : Polizei geht nach Feuer in Rheinbach von Brandstiftung aus

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Rheinbach ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Update Rheinbach Ein Feuer an einer Mülltonne in Rheinbach ist am Dienstagabend auf ein Wohnhaus übergegriffen. Sechs Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



Die Rheinbacher Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand an einem Wohnhaus an der Gerbergasse ausgerückt. Sechs Personen atmeten Rauchgase ein und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie Laurenz Kreuser, Leiter der Feuerwehr, mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kreuser zufolge war die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zunächst zu einem Mülltonnenbrand alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen mehrere Mülltonnen in Vollbrand, sodass die Feuerwehr die Alarmstufe erhöhte. Zudem zog der Brand bereits die Außenwand hoch. Rauch zog in das Gebäude.

Sechs leicht verletzte Anwohner mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie hatten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Zwei weitere Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr öffnete die Außenfassade des Hauses, um alle Glutnester zu finden, und kontrollierte die Räume zudem nach weiteren Personen. Neben 28 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch vier Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Darüber hinaus wurde ein Auto, das in unmittelbarer Nähe zu dem Gebäude parkte, leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Wie die Polizei am Mittwochmorgen angab, geht sie derzeit von einer Brandstiftung aus. Wer am Dienstag zwischen 21.30 und 24 Uhr mögliche Verdächtige beobachtet hat, die mit dem Feuer in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.

(ga)